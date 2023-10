Rumeur d'intrusion aérienne : la ville de Haïfa dans la panique

Benoît Christal, notre envoyé spécial en Israël, est en direct avec nous de Haïfa, une ville dans le nord d’Israël. Il nous éclaire sur la rumeur d'intrusion aérienne, ce soir du mercredi 11 octobre. L'alerte des roquettes à Haïfa a été donnée à 18 heures, heure locale et tout le monde s'est mis aux abris. La rumeur des hommes armés à bord d'ULM a circulé, et l'armée a rapidement demandé à tout le pays de se mettre aux abris. Une heure plus tard, fausse alerte, sans explication. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce serait effectivement le scénario du pire, celui qui fait peur à Israël. En effet, le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran, est extrêmement puissant. Il a tenté deux infiltrations hier et il menace régulièrement de détruire l'État d'Israël. TF1 | Duplex B. Christal