Ruptures de digues, montées des eaux : alerte en Seine-Maritime

Elle a débordé, en milieu d’après-midi, la Seine est rentrée dans les jardins, a envahi les maisons d’un hameau. Alors qu’ils passaient quelques jours à l’autre bout de la France, Francis et son fils Romain ont dû revenir à toute vitesse. Impuissants, ils ne peuvent que constater l’ampleur des dégâts. À 50 kilomètres du bord de mer, depuis deux jours, Bardouville vit au rythme de la marée, avec les forts coefficients. Lorsqu’elle est haute, l’eau du fleuve ne s’écoule plus et déborde. Dans la nuit, la puissance du courant a même emporté un mur. Le mur servait aussi de digue pour le hameau, juste à côté. Toute la matinée, employés de mairie, agriculteurs et habitants se sont relayés pour tenter de colmater la brèche. Mais à marée haute, l’eau est plus forte. La digue de fortune va céder au bout de quelques minutes. La verrue aura duré un peu plus d’une heure, l’eau s’est ensuite retirée. Les habitants savent qu’ils ne fermeront pas l'œil de la nuit en attendant la prochaine marée haute. TF1 | Reportage B. Guénais, L. Prevost