Rush de fin d’année : les traiteurs à la fête

Il ne se passe pas une minute sans que le téléphone sonne dans un village d’à peine 900 habitants. Le traiteur local est pris d'assaut. Depuis huit heures ce jeudi matin, il n’y a pas eu de répit pour Amandine. Le réveillon approche. Comme de plus en plus de nouveaux adeptes, Karine a succombé au traiteur. Cette année, il n’est plus question de cuisiner, au 31, ce seront directement les pieds sous la table. Pour elle, ce sera Saint-Jacques, canard et tarte tatin au 31. Il faut compter 28 euros pour le premier menu, puis jusqu’à 61 euros pour l’offre prestige. Nous partons en direction des coulisses, où cuisiniers et charcutiers travaillent jour et nuit depuis plus d’une semaine. Il n’est pas question de baisser la cadence. Il ne reste que quelques jours pour préparer près de 7 000 menus spécial-réveillon. Des quantités astronomiques ? Ce n’est rien comparé à l’un des leaders du secteur. On y change d’échelle, dix fois plus de production, près de 80 000 amuses-bouche à confectionner. TF1 | Reportage L. Cloix, M. Laurent, R. Roiné