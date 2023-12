Rush de Noël : et si on offrait utile ?

Faire ses cadeaux de Noël, c’est parfois une corvée. Alors le couple, que l'on a interviewé, a décidé de joindre l'utile et le solidaire. Dans la boutique “Rejoué”, tout est artisanal et “Made in France”. Le passage en caisse rime avec bonne action. En effet, tous les bénéfices iront à l'association "Toute à l'école", qui milite pour la scolarisation des petites filles au Cambodge. Comment donner du sens à ses cadeaux ? On peut les faire soi-même ou se tourner vers la seconde main, par exemple, offrir un jouet d'occasion. C’est une démarche écologique et économique. L'association répare et remet en vente 70 000 jouets chaque année, tout en faisant travailler des personnes en insertion. Chaque année, 120 000 tonnes de jouets sont jetées, soit l'équivalent de douze tours Eiffel. Et si vous offriez un cadeau à une personne qui n'a pas la chance d'en recevoir ? C’est le concept des boîtes solidaires. Béatrice, bénévole, est venue déposer cinq coffrets pour des enfants dans le besoin. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, P. Ninine, B. Poizeuil