Russie : à l’école des patriotes

C’est une formation aux armes dès l’adolescence, un cours d’éducation militaire, encore en option dans une école russe, mais obligatoire, comme dans tous les établissements du pays. À l’aide d’un faux kalachnikov, un ancien pilote de l’armée russe apprend aux collégiens et lycéens le fonctionnement d’un fusil automatique. Au total, 140 heures de cours, pendant l’année, seront dédiés à cette nouvelle matière. Cette initiation militaire ne vient de nulle part. Ce cours, qui a été remis au goût du jour, aurait été enseigné du temps de l’Union soviétique. À la fin des années 60, en URSS, toutes les filles et garçons apprennent à l’école à tirer avec des fusils de petite calibre, ou démonter et remonter un kalachnikov. Premiers secours, parades, et même jeux militaires, en pleine guerre froide, Moscou veut conditionner la jeunesse en vue d’un affrontement avec l’Amérique. Et ce patriotisme refait surface aujourd’hui. TF1 | Reportage J. Garro, E. Dabbakh