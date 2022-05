Russie : à quoi ressemble le "bunker volant" ?

Cela fait 12 ans qu’il n’avait pas été vu dans le ciel de Moscou. Escorté par deux chasseurs, cet avion, conçu pendant la guerre froide, est un bunker volant. Contrairement à un avion de ligne, il n’a pas de hublot, et n'a qu'une seule porte. Son blindage est renforcé. Grâce à une sonde, il peut être ravitaillé en vol et rester en l’air des dizaines d’heures. À l’avant, un dôme contient tout le matériel nécessaire pour communiquer avec l’armée, notamment avec les sous-marins nucléaires russes. Il est alimenté par des générateurs électriques. Son rôle, devenir le poste de commandement aérien en cas de guerre nucléaire. “À partir du moment où les bombes atomiques ont commencé à exploser, normalement, elles irradient et envoient des impulsions électromagnétiques qui vont détruire quasiment tous les circuits électroniques. Cet avion, comme beaucoup d'avions militaires, est capable de continuer à voler malgré cette situation”, nous a expliqué Xavier Tytelman, spécialiste de l’aviation militaire chez Air et Cosmos. Sa dernière apparition publique remonte au défilé du 9 mai 2010. Le revoir dans les airs, en pleine guerre contre l’Ukraine, n’aurait rien d’un hasard. Selon Pierre Servent, Consultant défense TF1 - LCI : “s’il est ressorti, c’est parce qu’il rentre dans une scénographie de la terreur. Poutine, depuis le début de la guerre, tous les quatre, cinq ou six jours, ressort quelque chose qui a un lien avec le nucléaire ou avec l'apocalypse. Et le fait d’avoir cette Iliouchine Il-80 dans le ciel du 9 mai, c’est une forme d’action psychologique pour nous terroriser". Lundi prochain, lors du défilé, Vladimir Poutine le sait très bien, chaque arme et avion sera scruté par le monde entier. TF1 | Reportage M. Guiheux, G. Vuitton, J.L. Perez