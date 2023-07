Comment l'armée russe tente de recruter des volontaires en Sibérie

L'armée russe souhaite recruter des volontaires en Sibérie. Pour attirer la population, de nombreuses publicités sont diffusées à la télévision. Un solde de 200.000 roubles (2000 euros) par mois est proposée aux volontaires. En septembre 2022, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé une "mobilisation partielle" des Russes en âge de combattre afin de soutenir l'effort de l'armée en Ukraine. Désormais, un an et demi après le début de l'invasion de l'Ukraine, Moscou souhaite éviter à tout prix une nouvelle mobilisation obligatoire. Recruter des volontaires est l'option privilégiée par le Kremlin. Pour les attirer, l'armée russe s'appuie notamment sur le patriotisme exacerbé des habitants de Sibérie. "À n'importe quel moment, il faut être prêt à partir au front. J'ai des amis qui se battent là-bas, je suis prêt à les rejoindre s'il le faut", assure un jeune homme, tandis qu'un autre souligne : "J'ai 19 ans et je pense que tout est possible (...). Je ne sais pas comment je vais réagir si je suis appelé, mais je ne me cacherai pas, j'irai aussi." Pour attirer des volontaires, des campagnes de recrutement et des publicités hollywoodiennes sont diffusées à la télévision. Des affiches sont également accrochées partout en Russie.