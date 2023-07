Russie : des frontières tenues par les Tchétchènes

C'est un groupe de combattants venus du fin fonds du Caucase et déployés tout à l'Ouest de la Russie. Des soldats tchétchènes pour surveiller la région de Belgorod. Une frontière loin du front, mais hérissé de bloc de béton anti-tank et de tranchées. Si notre caméra est acceptée, c'est pour nous montrer comment ces militaires surveillent désormais le territoire russe. Tous sont envoyés par le président tchétchène Ramzan Kadyrov, dont les milices sont régulièrement accusées d'exactions. Abandonnés par les habitants, ces kilomètres carrés sont harcelés par des combattants russes anti-Kremlin soutenus par l'Ukraine. La patrouille nous emmène jusqu'au poste-frontière, théâtre d'intense combat. Il y a un mois et demi, les premières attaques sont lancées depuis l'Ukraine. En plusieurs endroits, la région de Belgorod subit des incursions. Certaines zones sont même occupées pendant plusieurs jours sans être reprises par l'armée russe. Pour pallier cette faiblesse, Moscou est tenté de recourir à la milice privée Wagner. Le mois dernier, nous avons filmé dans cette région les milices populaires formées par des mercenaires. Depuis la mutinerie manquée de leur chef Prigojine, les hommes de Wagner ont disparu, remplacés donc par les Tchétchènes. Dans un lieu tenu secret près de leur base, un commandant tchétchène accepte une interview. Un message : fidélité absolue à Vladimir Poutine. "La Russie, c'est notre patrie. Poutine, c'est notre président. On est là pour protéger les civils et notre pays", affirme Roustam Agouev, commandant du bataillon Akhmat Zapad. Autre discours quand nous abordons Wagner et Prigojine. "Je ne les connais pas ces hommes. Leur chef Prigojine, il ne me dit rien. Je ne le respecte pas parce que je ne le connais pas. Le respect, je peux en avoir pour un vrai adversaire, mais lui, quel respect ? Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas qui il est". Privé des combattants de Wagner, le Kremlin recourt de plus en plus à ces militaires tchétchènes. D'après le renseignement européen, ces hommes pourraient davantage envoyer sur le front ukrainien. TF1 | Reportage J. Garro, R. Reverdy, L. Dabbakh