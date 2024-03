Russie : jour de deuil pour les 137 morts de l'attentat de Moscou

Une montagne de fleurs jusqu'à dépasser les Russes venus se recueillir. Combien sont-ils ces hommes et ces femmes ? On ne le sait pas. Mais depuis dimanche matin, le flot est ininterrompu. Des Moscovites sont prêts à attendre des heures pour rendre hommage aux 137 personnes tuées vendredi. Trois d'entre elles étaient des enfants. "Nous, on travaille dans une crèche. Comment est-ce possible de s'attaquer ainsi à des enfants ?", "C'est une tragédie terrible, alors nous venons honorer la mémoire de toutes les victimes et apporter notre soutien à leurs proches", ont réagi quelques passants dans le reportage ci-dessus. Les proches sont dans une attente interminable. Un centre a ouvert samedi pour accueillir les familles en quête d'informations. "Je n'en ai eu aucune information et je n'ai plus aucune nouvelle d'eux", témoigne l'un d'entre eux. Pour l'instant, seuls 137 corps ont été identifiés. À travers toute la Russie, les hommages se sont multipliés dimanche, d'Ekaterinbourg à l'ouest, jusqu'à Vladivostock, à l'extrême Est, en passant par la Sibérie centrale. Dans le Crocus City Hall, des centaines de sauveteurs travaillent d'arrache-pied, là où la toiture s'est effondrée. À travers l'espoir de trouver ne serait-ce qu'une victime encore vivante dans ce qui était avant-hier une salle de concert. TF1 | Reportage F. Agnès