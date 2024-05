Russie : la démonstration de force de Vladimir Poutine

Balayée ce matin par le vent et la neige, la Place rouge de Moscou était scrutée pour son défilé militaire annuel qui célèbre la victoire des Soviétiques sur l’Allemagne nazie, une cérémonie supervisée par Vladimir Poutine. Dans son discours, pour la deuxième fois en quatre jours, le président russe met en garde l’Occident. Et comme pour appuyer ses mots, les forces stratégiques ont été présentes, comme chaque année sur la Place rouge, des missiles balistiques intercontinentaux thermonucléaires. Un seul tank participait au défilé, un traditionnel et antichar soviétique fabriqué dans les années 40. Depuis deux ans, Vladimir Poutine dresse un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine. Il présente la Russie comme le pays agressé par l’Occident. États-Unis, Royaume-Uni et France sont les nations les plus ciblées par le discours russe. Illustration de cet affrontement grandissant, seuls huit chefs d’État étrangers étaient présents dans les tribunes, la plupart issus de l'ancien bloc soviétique. TF1 | Reportage G. Garro, V. Pierron, H. Dabbakh