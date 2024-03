Russie : la population fragilisée par une attaque à Moscou

Depuis la matinée de ce samedi 23 mars, les fleurs et les objets s'entassent par centaines, devant la salle de spectacle. Encore abasourdis par l'horreur de l'attentat, les Moscovites trouvent la force de rendre un hommage aux victimes. “Nous ne pouvons pas rester indifférents, car beaucoup d’entre nous avaient des amis et des parents sur place”, s’exprime un Moscovite. Plus loin, le centre de Moscou a des airs de ville fantôme pour un samedi après-midi. La place Rouge est fermée, idem pour le théâtre du Bolchoï qui est placé sous surveillance. La sécurité est déployée autour de tous les lieux publics, ce qui n'empêche pas la peur. “C’est effrayant, parce que ça signifie que nos services secrets ne font pas leur travail correctement”, s’exprime un Russe. Les seuls endroits, où l'on trouve du monde aujourd'hui à Moscou, ce sont les centres de don du sang. Les Russes y affluent par milliers dans l'espoir de sauver les dizaines de victimes, blessées dans l'attentat du vendredi 22 mars 2024. C'est aussi une façon d'être ensemble pour partager le deuil, qui frappe la capitale et toute la Russie. TF1 | Reportage D. Piereschi