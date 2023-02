Russie : population derrière l’armée ?

Lotis contre la Volga gelée, voici une ville d’un million d’habitants non loin du Kazakhstan. D’ici, Moscou est à près de 1000 kilomètres. Dans le centre-ville, des collectes sont organisées. Bonbon, paire de chaussettes, boîte de conserve, ce sont les cadeaux des habitants partagés au soutien inconditionnel à l’armée, et l’inquiétude pour les hommes mobilisés, dont ils espèrent le retour. La collecte est pilotée par Ekaterina Kolotovkina, présidente du conseil des femmes de la 2e armée (Russie), elle est à la tête d’une association de femme d’officier et a défrayé la chronique en posant avec l’uniforme de son mari, engager en Ukraine. D’autres épouses ont suivi, et même un calendrier patriotique a été publié, présenté à Vladimir Poutine. Samara (Russie), a payé un lourd tribut à la guerre. Officiellement, 89 soldats ont perdu la vie dans une frappe le soir du réveillon. Dans une école de la ville, comme partout en Russie, des courriers sont rédigés en classe, puis expédiés au militaire sur le front, un exercice dicté par la professeur. Ici, les élèves qui écrivent ces lettres patriotiques ont environ dix ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot, E. Dabbakh