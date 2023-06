Russie : sur les traces des soldats de Wagner

Moscou vient de lever le régime d'opération antiterroriste décrété samedi. Nous prenons la route du sud, il n'y a plus de barrage ni de contrôle à la sortie de la ville, mais quelques camions de l'armée. Il y a deux jours, cette même autoroute est empruntée par les colonnes de Wagner, en sens inverse. Pour se défendre et ralentir leur avancée, les autorités creusent des tranchées à la hâte. Aujourd'hui, la chaussée est en travaux et déjà colmatée, lorsque nous nous dirigeons vers Voronej, une ville d'un million d'habitants dont les mercenaires de Wagner se sont emparés samedi. Combat avec l'armée, Russes contre Russes, un avion et plusieurs hélicoptères de l'armée régulière sont abattus et un dépôt de carburant est bombardé. Deux jours après cette scène de guerre, les Russes, qui étaient sur place, sont encore sonnés. Un peu plus loin, une commune de 2 000 habitants était aussi sur le chemin de Wagner. La première chaîne de télévision nationale est présente pour montrer au public russe les traces des affrontements. Des maisons ont été touchées par des éclats d'obus. Dans cette région de Voronej, la rébellion de Wagner a laissé derrière elle un trouble, la peur de l'instabilité. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh