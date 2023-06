Russie-Ukraine : attaque de drones contre Moscou

En banlieue de Moscou, tôt ce matin, plusieurs petits avions apparaissent dans le ciel, à basse altitude. Très vite, les Russes comprennent que ces mystérieux engins sans pilote sont ukrainiens et qu'il s'agit d'une attaque ennemie. Au moins une dizaine d'engins ont été repérés aux abords immédiats de la capitale russe, avant que les défenses anti-aériennes ne réagissent et les abattent. Au final, les débris retombent sur quelques immeubles, avec des dégâts minimes et sans faire de blessé, mais une stupeur chez des habitants qui ne pensaient pas que la guerre pouvait les atteindre. Dans la vidéo en tête de cet article, vous verrez le type de drone utilisé. Il s'agit d'appareils très légers que des sociétés privées peuvent facilement confectionner, sans forcément les charger d'explosif, mais qui permettent de tester la porosité des lignes de défense adverses. Pour Vladimir Poutine, les Ukrainiens "ont choisi d'effrayer le peuple russe". TF1 | Reportage M. Scott, S. Reine, S. Chartier