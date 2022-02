Russie/Ukraine : aux origines du conflit

Il y a huit ans, qui aurait cru qu'en demandant la démocratie, ces Ukrainiens obtiendraient finalement la guerre. En cet hiver glacial, ils sont des centaines des milliers à exprimer leur opposition au président pro-russe. Tous rêvent d'un rapprochement avec l'Union européenne. La révolution de Maïdan est réprimée dans le sang, mais finit par forcer le président ukrainien à quitter le pays. Les manifestants crient victoire, mais viennent aussi de déclencher la fureur du président russe. Sa réaction est immédiate. Un mois plus tard, il ordonne l'annexion de la Crimée. Puis soutire les séparatistes pro-russes qui s'emparent des territoires à l'Est du pays. Pour maintenir son influence sur l'Ukraine, Vladimir Poutine utilise la force et les mots, quitte à réécrire l'histoire. "Le monde dit civilisé préfère ne pas remarquer toute cette horreur. Ce génocide auquel près de quatre millions de personnes ont été soumises", a déclaré le président russe lors d'une interview. Des accusations sans fondement qui visent à déstabiliser l'ennemi. En réalité, ce conflit a fait 15.000 morts et dans les deux camps. Vladimir Poutine a aussi traité l'Ukraine de colonie américaine dirigée par un régime une fantoche. Pourtant, le président Volodymyr Zelensky a bien été élu démocratiquement avec 73% des suffrages. T F1 | Reportage P. Corrieu, D. Riquois