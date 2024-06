Russie : que sait-on de l'arrestation d'un Français à Moscou ?

Il s'agirait de la vidéo d'arrestation d'un Français en Russie. On y voit l'homme arrêté en terrasse d'un restaurant à Moscou, puis transporté jusqu'au bureau du comité d'enquête russe, une cellule rattachée au Kremlin. Cette vidéo de 20 secondes, où les visages sont floutés, a été postée sur Telegram par ce même comité d'enquête. L'information a ensuite été reprise par la principale agence de presse russe, Tass. Le Français est accusé d'avoir collecté des informations sur les activités militaires russes, pouvant être utilisées contre la sécurité de la Russie. L'homme vit en Suisse, où il travaille pour une ONG qui nous confirme au soir de ce jeudi 6 juin son arrestation. Une arrestation filmée et des images diffusées ce jeudi 6 juin... le message pourrait être politique. Depuis plusieurs mois, la France soupçonne en effet la Russie d'ingérences, comme après la découverte des étoiles de David taguées dans les rues de Paris ou, plus récemment, des cercueils déposés au pied de la tour Eiffel. Les autorités françaises n'ont, pour l'instant, pas commenté cette arrestation. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Creff