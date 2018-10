Ryanair : une vidéo d'un passager raciste qui fait scandale

Alors que l'avion n'a pas encore décollé, un homme prend à partie une femme. Cette dernière était noire et âgée. Les propos sont d'une rare violence. La vidéo, filmée par un passager, montre également que les employés de la compagnie sont restés plutôt passifs vis-à-vis de cet incident, qui a ému et scandalisé des millions de personnes. Les internautes appellent aujourd’hui au boycott de Ryanair. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.