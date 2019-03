Comment s'offrir une journée de star !

Elle n'a pas la voix de Maria Callas, ni même de Céline Dion. Le ton n'est pas très juste, le rythme est hésitant, et pourtant en un après-midi, une jeune femme a enregistré une très belle chanson. En ajoutant quelques euros de plus, elle a même pu fabriquer une pochette et conserver le disque pour impressionner ses amis. Comptez 120 euros pour avoir un résultat parfait. Il est même possible de graver une chanson sur un vinyle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.