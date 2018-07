Comment s'organise le cabinet d'Emmanuel Macron ?

L'Élysée compte plus de 800 employés à temps plein. Tous sont au service de la présidence, mais très peu sont ceux en relation directe avec le chef de l'État. Alexis Kohler, le secrétaire général, est parmi les plus proches d'Emmanuel Macron. S'ajoute à la liste, le directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Strzoda. Et le chef de cabinet du président, François-Xavier Lauch qui est le supérieur direct d'Alexandre Benalla. Alors quels sont leurs rôles au palais présidentiel ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.