Les Sables-d'Olonne : l'émouvant hommage

Ils avaient risqué leur vie pour sauver celle des autres. La mort des trois sauveteurs bénévoles de la SNSM le vendredi 7 juin a ému bien au-delà de la Vendée et des Sables-d'Olonne. On a appris le soir de ce 10 juin qu'Emmanuel Macron s'y rendra jeudi prochain pour présider les cérémonies d'hommage. Ce lundi, une marche silencieuse a rassemblé une foule considérable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.