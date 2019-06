Les Sables-d'Olonne : témoignage du fils d'un des sauveteurs décédés

Les familles et les amis des trois bénévoles de la SNSM, morts en mer le 7 juin 2019, sont plongés dans le deuil. C'est le cas notamment d'Adrien Chagnolleau, fils de Yann Chagnolleau. Il a accepté de parler de son père, qui était en mer depuis l'âge de treize ans comme marin-pêcheur et qui s'était ensuite investi depuis une vingtaine d'années comme sauveteur bénévole. Un témoignage exclusif et poignant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.