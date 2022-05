Sabotage de câbles internet : notre réseau est-il trop vulnérable ?

Des câbles sectionnés quasiment simultanément dans trois départements, un sabotage réalisé par des experts qui connaissent les infrastructures. Sur des photos, on voit plusieurs fils coupés. Ils alimentent des centaines de milliers de Français. Immédiatement, les réseaux principaux de Paris vers Lille, Strasbourg et Lyon sont coupés. Heureusement, d'innombrables axes secondaires permettent de rétablir les connexions. Problème, nous avons découvert qu'il existe en ligne des cartes précises accessibles à tous pour savoir à quelques mètres près par où passent les fibres optiques dans l'Hexagone. Ces informations devraient être des secrets industriels, nous dit Sami Slim, le directeur général de Telehouse. Manipuler de tels équipements, puis coordonner un sabotage d'ampleur, c'est inédit en France. Alors, quelles sont les pistes ? Une source nous confie qu'il peut s'agir de terrorisme numérique, notamment pour chiquer l'opinion publique. Il peut s'agir aussi d'activistes, par exemple des personnes opposées à la 5G, des sous-traitants ou d'anciens salariés qui auraient un contentieux avec un opérateur ou bien la piste de sabotage piloté depuis l'étranger, qui n'est pas encore exclue. Une certitude, les fournisseurs d'internet réclament de lourdes sanctions. Le parquet de Paris est saisi. La police judiciaire et le renseignement intérieur sont mobilisés. T F1 | Reportage F.X. Ménage, F. Mignard.