Sabres lasers, vaisseaux… Les inventions de Star Wars sont-elles crédibles ?

La communauté scientifique s'est amusée à analyser les inventions dans le film Star Wars. Certaines sont fantaisistes, comme les personnes se déplaçant à la vitesse de la lumière ou respirant l'air de n'importe quelle planète sans encombre. Quelques procédés sont pourtant crédibles. C'est le cas des hologrammes et des robots parlants. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.