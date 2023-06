Sac en toile de jute : une alternative au plastique ?

Il est notre nouvel allié des corvées courses. Le sac en toile de jute n'en finit pas de séduire clients et distributeurs. En Normandie, l’atelier de sérigraphie, Henri Bal, qui fournit principalement les grandes surfaces, a atteint des records de vente en 2022. Cette société d'emballage espère fidéliser sa clientèle grâce à une nouvelle technique, celle d'enduire les sacs d'amidons pour les rendre plus résistants. Tous ces sacs sont importés d'Inde, premier producteur mondial de jute. Il est cultivé sur des milliers d'hectares de la région humide du Bengale-Occidental, à l'est du pays. La fibre naturelle de jute est extraite de la tige de cette plante. En plus d'être biodégradable, la culture de jute a un très faible impact environnemental. La plante absorbe beaucoup de CO2, requiert peu d'engrais et de pesticide et nécessite en moyenne 50 fois moins d'eau que le coton, textile le plus utilisé au monde. Les producteurs de jute espèrent tirer profit de la mauvaise presse du plastique. L'industrie est en plein essor dans le pays. Dans une usine où cette matière est fabriquée, la production a augmenté de 15 % en dix ans. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, D. Dey, M. Ramaugé