Saccage d’un péage par des Gilets jaunes à Narbonne : de la prison ferme pour 21 personnes

Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, 200 personnes ont incendié et saccagé le péage près de Narbonne. Les locaux de la gendarmerie ont été visés par la suite avec des militaires retranchés à l'intérieur. La justice a condamné ce mardi 21 des 31 prévenus à de la prison ferme.