Sachets de tabac : le nouveau fléau

L'emballage est attirant, l'odeur mentholée aussi. Les snus, ces sachets de tabac chargés en nicotine, se placent entre la gencive et la lèvre. Nocif, addictif, il est interdit dans l'Hexagone. Ils ont pourtant la cote chez les jeunes de 16 à 25 ans. Cette lycéenne a seize ans, elle en voit partout sur ses réseaux sociaux. Malgré l'interdiction, le produit est présent sur Internet. Ces comptes Instagram proposent des livraisons à domicile. On en trouve aussi de manière illégale dans certaines supérettes où nous nous rendons en caméra discrète. Le vendeur a plusieurs produits. Il nous conseille le plus fort selon lui. En plein jour et au cœur de Marseille, comme si nous faisions nos courses. Les boîtes viennent de Suède, le seul pays de l'Union européenne où le produit est légal pour les majeurs. Selon cet addictologue, ces sachets de tabac sont nettement plus nocifs que les cigarettes traditionnelles. La contrebande de ce produit est passible d'amende et d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit, H.P. Amar