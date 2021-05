Sacre du Losc : Lille en fête

Combien sont-ils ? Dix, vingt, trente mille ? Venus célébrer leur équipe dans les rues de Lille. Les joueurs, perchés sur un bus à impérial, sont autant excités que les supporters comme nous le montrent ces images filmés par l’un d’entre eux. “C’est l’ambiance, c’est magnifique et c’est des souvenirs gravés”, nous confie un supporter. “La ferveur populaire, c’est l’essence du Nord. C’est vrai que ça manquait forcément”, ajoute un autre. “Et de voir les joueurs là, près de nous, ça fait vraiment chaud au cœur”, surenchérit une supportrice. C’est la première grande fête dans l’Hexagone depuis le déconfinement. Les Lillois, privés de braderies, privés de carnavals, sont enfin autorisés à se rassembler. “On va faire attention quand même, en respectant les gestes barrières”, nous explique tant bien que mal un jeune supporter. Il est vrai que dans la foule, les masques sont rares, la distanciation physique inexistante. Mais il n’était pas question d’empêcher ce défilé. Ce lundi matin, l’ARS des Hauts-de-France s’est même fendu d’un Tweet invitant à faire la fête, mais recommandant à tous d’être prudents et de se faire tester dans quelques jours. Ces rassemblements sont, sans doute, un avant-goût de ce qui nous attend ces prochaines semaines. L’Euro de foot débute le 11 juin et l’équipe de France compte des millions de supporters. Les canaliser s’annonce déjà comme un défi pour les autorités.