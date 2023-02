Sacrilège ! Les meilleurs fromages ne sont pas français

Au pays du fromage, qui aurait pu croire que notre bon vieux camembert terminerait seulement 91e du classement mondial. Et aucun fromage français n'est présent dans les dix premiers. Le Reblochon est le mieux placé, mais seulement en 13e place, le Comté est 14e, 26e place pour le Mont d'Or et l'Époisses n'est que 47e. Nous sommes devancés par des variétés mexicaines, portugaises, polonaises ou encore brésiliennes que nous n'avons même pas dans nos rayons. Ce sont pourtant les verdicts d'un classement qui a mis aux votes des centaines de fromages. C'est l'Italie qui nous vole la vedette et s'empare du podium. Elle a eu une médaille d'or pour le Parmesan, une médaille d'argent pour le Gorgonzola et la Burrata est classée 3e. Les fromages à pâte dure au goût moins prononcé sont les mieux classés et cela favorise les producteurs étrangers. La preuve, de l'autre côté de l'Atlantique, le roi des rayons dans un supermarché américain, c'est bien le Parmesan. Dans cet endroit, le pays du fromage n'est pas l'Hexagone. Il y a bien en revanche un classement où nous restons régulièrement sur le podium, c'est celui de la consommation de fromage. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Vinzent, A. De Précigout