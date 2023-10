Sacs "écolos" : vraiment biodégradables ?

À ce qu'on voit à l'image, au premier coup d'œil, on dirait un sac plastique, tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, il est fabriqué en partie avec du maïs. Sa promesse était d'être moins polluant, compostable et biodégradable. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est aussi la conclusion de Marjorie Lépine. Pendant trois mois, cette volontaire du projet "Plastizen" a laissé enfoui dans son jardin à Odars (Haute-Garonne) du plastique biodégradable. Et au moment de le déterrer, il n'avait quasiment pas bougé, avait la même taille qu'au départ. Elle participe à une étude menée par le CNRS. Partout dans l'Hexagone, de morceaux de plastique ont été enterrés puis envoyés dans un laboratoire en Haute-Garonne. Selon l'endroit où ils étaient enfouis, un échantillon sur trois seulement s'est vraiment décomposé. Dans le JT de 20H de TF1, Arthur Compin, ingénieur de recherche au CNRS, explique les raisons de cette dégradation différente, dont notamment la nature du sol. Mais dans l'eau, l'expérience n'a pas aussi fonctionné. En 2019, une université britannique repêchait des sacs plastiques biodégradables restés en mer pendant trois ans. Mais ils se dégradent quand même beaucoup plus vite que ceux en plastique traditionnel, qui eux, mettent 400 ans à disparaître. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Couturon, T. Valtat