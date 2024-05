Sacs plastiques interdits : pourquoi sont-ils toujours distribués ?

Nous pensions en être débarrassés. Pourtant, à peine arrivés sur un marché lyonnais, le constat est frappant : les sacs plastiques sont partout. Les personnes, avec qui nous nous sommes entretenus, défendent son côté pratique. Et au moment du paiement, les commerçants nous en proposent. À la poissonnerie, c'est même double dose. Depuis 2017, les sacs plastiques à usage unique sont officiellement interdits par la loi, sur les marchés. Mais sept ans plus tard, beaucoup de commerçants l'utilisent encore sans vraiment s'en cacher. Existe-t-il des contrôles ? Pour le savoir, nous avons tenté de contacter la Direction générale de la Concurrence, l'instance censée assurer le respect de la réglementation. Au bout d'une semaine, elle nous adresse sa dernière enquête. Selon cette note, 135 fournisseurs de sacs plastiques ont été contrôlés. Résultat, 47% de ces sacs ne sont pas autorisés par la loi. Un professionnel qui distribue un sac plastique non autorisé, même à titre gratuit, risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. TF1 | Reportage F. Chevallay, L. Cammas, D. Paturel