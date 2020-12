Safari d’automne en Camargue

Rien ne semble les déranger. Ils plongent inlassablement leurs becs et promènent parfois leur longue et élégante silhouette. Les flamants roses séduisent par leur ravissant plumage, mais ils savent aussi impressionner. Ils sont majestueux lorsqu'ils se lancent pour un balai parfaitement synchronisé. Olivia est une enfant du pays, un pays qu'elle a perçu très différent cette année. Partie pour faire une carrière dans l'informatique, Olivia n'aura supporté que quelques années l'éloignement de ce paysage. Elle est revenue avec l'ambition de le faire découvrir aux autres. Pour ce safari rien que pour nous, elle nous emmène voir Cancan, un manadier. Tout comme sa femme et sa sœur, il est très à cheval sur la nécessité de faire perdurer les traditions. Pas question de finir ce safari sans déguster une gardiane. De la viande de taureau avec de la farine et des oignons. Les restaurants fermés, Olivia nous invite chez elle, où nous rencontrons sa maman appelée à la rescousse.