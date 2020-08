Sahel : quels groupes terroristes sévissent dans la région ?

On ne connaît pas encore l'identité des assaillants, mais les djihadistes sont nombreux dans cette région du Sahel. La région de Niamey, où a eu lieu l'attaque, se trouve au milieu d'une poudrière islamiste, entre le Mali et le Burkina Faso. Cette zone est un espace où règnent en maîtres trois organisations terroristes : Boko Haram, Aqmi, et Daech. Quels actes terroristes ont-ils déjà commis ? Qui lutte contre eux ?