Saint-Brevin : la démission choc d'un maire menacé

En mars 2023, nous avions rencontré Yannick Morez, le maire (DVD) de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), devant sa maison, en partie incendiée. Lui et sa famille avaient alors frôlé la mort durant la nuit, un acte volontaire qui l’a profondément marqué. Un acte de trop, la goutte d’eau qui l’a poussé à présenter sa démission via les réseaux sociaux. Il y évoque aussi son manque de soutien de la part de l'État. Une déclaration qui a créé la surprise auprès des habitants. Dans le même temps, l'édile a décidé de quitter la ville et de fermer son cabinet médical fin juin. Au cœur de cette histoire, la construction d’un centre d’accueil des migrants auprès de cette école. Depuis des mois, elle cristallise toutes les tensions, d’un côté des opposants de l'extrême droite, de l’autre, des partisans du projet. Manifestations, menaces en février lors d’un rassemblement, Yannick Morez était resté enfermé en mairie. De son côté, l'État assure accompagner totalement le maire. Malgré son départ, le projet verra le jour pour ce collectif. Yannick Morez doit être reçu prochainement par la Première ministre. Il a déjà reçu de nombreux messages de soutien d'élus, dont celui du président de la République. TF1 | Reportage N. Hesse, K. Moreau