Saint-Brevin : la nouvelle maire menacée

Elle a pris ses fonctions il y a dix jours à peine, pourtant la nouvelle maire de Saint-Brevin-les-Pins, a déjà porté plainte trois fois, bientôt quatre, car elle est victime de menaces à répétition. Dorothée Pacaud, nouvelle maire de la commune, subit la même campagne d'intimidation que l'ancien maire, Yannick Morez. Ce dernier soutenait le transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile sur la commune. Mais les manifestations d'extrême droite, les menaces et l'incendie de sa maison ont eu raison de lui, il a fini par démissionner et sa première adjointe a pris le rôle. Pour une habitante de Saint-Brevin-les-Pins, on n'a pas à agresser ni à menacer les gens, car chacun a ses opinions. Malgré les risques, la nouvelle maire et son équipe sont déterminées à poursuivre le projet et dénoncer chaque menace. La mairie espère que tout rentrera dans l'ordre avec la fin des travaux du centre d'accueil, prévue fin novembre. La petite ville balnéaire d'ordinaire tranquille accueille déjà des réfugiés depuis 2016. TF1 | Reportage M. Giraud, C. Sebire