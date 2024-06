Saint-Christophe-en-Oisans : isolés du monde

Pour rencontrer les habitants du village de Saint-Christophe-en-Oisans, nos équipes ont dû arriver par le ciel. Ils sont eux aussi coupés du monde depuis l'effondrement de la route d'accès le 21 juin. Ils prennent leur mal en patience. Roger Brun, habitant, est né sur place et ne compte pas partir. Sans réseau téléphonique jusqu'à encore ce matin, il n'a pas paniqué et s'est juste organisé avec ses voisins le temps d'avoir des nouvelles. Le ravitaillement en nourriture reste un problème de taille sur place. En seulement une journée, les 86 habitants restants ont acheté 50% des denrées de la seule épicerie du village. À part être héliporté, il reste une seule méthode pour partir de la commune, la traversée à pied. C'est ce que va faire demain Eric Kayser, habitant, pour rejoindre Grenoble. Pour combien de temps, les habitants vont-ils rester dans cette situation ? Les personnes de plus de 80 ans sont évacuées au fur et à mesure de la commune. Aujourd'hui, six personnes fragiles sont parties pour raison de santé, mais il en reste encore trois. TF1 | Reportage É. Régaud, S. Thizy