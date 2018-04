Saint-Dié : Emmanuel Macron fait face au mécontentement de la foule

Pendant sa visite à Saint-Dié dans les Vosges, Emmanuel Macron a d'abord reçu des encouragements, mais très vite les cheminots sont arrivés et l'ont interpellé sur des dossiers sensibles, notamment la dette de la SNCF. Dix minutes d'échanges tendus que le président a assumées. "Le rôle d'un président c'est d'être là, au contact, engagé pour ne rien céder, d'expliquer la cohérence des réformes, les choix qui sont faits et de ne pas céder à la facilité parfois du moment" a dit le chef de l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.