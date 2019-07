Saint-Jacques-de-Compostelle : le business du chemin

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un voyage qui rassemble toujours chaque année plus de monde. En dix ans, plus de deux millions de pèlerins ont fait ce voyage sprituel. Une manne financière providentielle pour les commerçants locaux. Le petit village médiéval basque Saint-Jean-Pied-de-Port a réussi à garder son âme. Nos journalistes s'y sont rendus pour le constater. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.