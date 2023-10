Saint-Jacques : la belle saison de la coquille

C’est le début d’une partie de pêche éclair à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor). Il y a 200 chalutiers sur la ligne de départ à l’assaut du trésor de la baie de Saint-Brieuc, la coquille Saint-Jacques. Tous doivent respecter des règles très strictes. C’est 45 minutes de pêche surveillée par des agents des affaires maritimes en zodiac, et même dans les airs. Les pêcheurs, Jean-Michel et Yves, n’ont pas une seconde à perdre. Toutes les trois minutes, les dragues, des filets en fer, remontent remplies de coquilles. Ce n’est pas une surprise, Saint-Brieuc regorge du mollusque, 61 300 tonnes, soit 30% de plus qu’en 2022. C’est un record. Une des explications est le réchauffement de l’eau qui dérègle l’équilibre de la faune maritime et qui a pour conséquence d’augmenter la reproduction de la coquille Saint-Jacques. C’est une ressource abondante que ce soit à Saint-Brieuc ou dans la baie de Seine en Normandie. Le problème en début de saison est que les pêcheurs ont du mal à vendre leur marchandise. Résultats, les prix ont tendance à être plus bas qu’en 2022 à la même période de quelques centimes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, B. Rey