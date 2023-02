Saint-Jean-de-Luz : une ville sous le choc

Victoria David, notre correspondante à Saint-Jean-de-Luz, garde en souvenir une professeur dévouée, discrète et à l'écoute de ses élèves. Elle et ses anciens camarades ont beaucoup échangé ce mercredi et ont tous du mal à le réaliser. "Ça a vraiment été un choc pour moi et tous mes camarades de l'époque", lance-t-elle. "On s'est tous dit que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait pas arriver dans cette ville". La ville de Saint-Jean-de-Luz est une ville calme, qui fait rarement parler d'elle et encore moins pour des faits divers. Les habitants qu'ils ont croisés ce mercredi le confirment. "Ce soir, toute la ville, tous les habitants et moi-même pensons à cette enseignante, à sa famille, aux élèves et à tous les professeurs de l'établissement", termine-t-elle. TF1 | Duplex Victoria David