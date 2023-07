Hausse des prix de l'immobilier en bord de mer : Saint-Malo victime de son succès

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et ses célèbres remparts de granit, c'était à l'origine pour se protéger des embruns et des envahisseurs. Pourtant, dès qu'il fait beau, la cité corsaire ne peut empêcher l'assaut des touristes, avec jusqu'à 100.000 visiteurs par jour, venus de Paris en seulement 2 heures 15 de TGV, et de la France entière, et même d'Europe, en voiture. Résultat : tout autour des remparts, les véhicules font la queue devant des parkings déjà complets. Seule solution, s'éloigner du cœur de la ville, avec parfois jusqu'à une demi-heure de marche pour revenir dans le centre. Cette foule de touristes est une aubaine pour les commerçants, mais elle dérange les 1500 habitants à l'année. Philippe Colas a fondé l'association "Réveillons Saint-Malo" pour les défendre. "Ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à accéder à leur logement, à stationner, décharger leurs courses, descendre leurs enfants... C'est devenu invivable pour certains. On parle de la 'Mont-Saint-Michelisation' du centre-ville historique de Saint-Malo. D'autres l'appelleraient facilement 'Disney-Malo' aussi", affirme-t-il, dans le reportage du JT de 20H en tête de cet article.