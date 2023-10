Saint-Martin-Vésubie : lassitude et exaspération

Dans la vallée de la Vésubie, au milieu des gravats, on observe les carcasses des bus, emportés hier, vendredi 20 octobre, par la tempête. La vue, en images, est désormais celle de Mei, une habitante. La route qui a été détruite hier était provisoire depuis la tempête Alex, il y a trois ans. "On n'aurait jamais cru que l'eau, elle, remontera exactement pareil qu'à la première tempête.", dit-elle. Pour rentrer chez lui, Jean-Jacques, un berger retraité de 68 ans, doit passer devant chez Mei. Jusqu'à hier, il empruntait la route, mais maintenant, avec son pain et son journal, il doit escalader Les principaux dégâts ont eu lieu sur des constructions provisoires, faites après la tempête Alex. Selon le maire de la commune, Ivan Mottet, c'était la seule solution. "On a fait du provisoire parce qu'on a pensé que c'était le bon choix, au moment où on l'a fait.", explique-t-il. Les routes définitives seront construites dans les prochains mois. Elles seront plus hautes que les provisoires, pour permettre un meilleur écoulement de la Vésubie. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Sisco, O. Cresta