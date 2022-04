Saint-Nazaire : coup d'envoi pour l'éolien en mer

Malgré la météo déchaînée, la troisième pale de la première éolienne en mer de France doit être installée. À 180 m de haut, elle est plantée dans les fonds marins à une quinzaine de kilomètres des côtes. "Une éolienne en mer va produire deux fois plus, voire quatre fois plus, qu'une éolienne terrestre, parce qu'elle aurait une taille de pale beaucoup plus importante", indique Emmanuel Charlopain, directeur projet - GE parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Elle est la première d'une longue série. Dans ce parc, 80 éoliennes offshore seront installées d'ici à la fin 2022. "C'est un parc qui fera 480 MW de capacité à la fin de l'année. Ça va produire l'équivalent de la consommation électrique d'à peu près 700 000 personnes. Cela représente à peu près la moitié des habitants en Loire-Atlantique", précise Cédric Le Bousse, directeur des Energies Marines Renouvelables France d'EDF Renouvelables. Le projet coûte deux milliards d'euros et est financé par EDF Renouvelables et des sociétés canadiennes. Une énergie produite sur place et à prix constant. "On vend à un prix qui est stable et qui est fixé à l'État. Ça veut dire qu'on procure à l'État une électricité avec un prix qu'il connaît dans les 20 prochaines années. Cela apporte énormément de stabilité", ajoute-t-il. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel, S. Guerche