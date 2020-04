Saint-Nazaire : des mesures de sécurité drastiques pour la reprise partielle des Chantiers de l'Atlantique

L'un des fleurons de l'industrie française, a repris son activité partiellement ce lundi. Les premiers ouvriers des Chantiers de l'Atlantique sont arrivés d'un pas pressé ce matin à Saint-Nazaire. Ils étaient impatients de retrouver leur poste et leurs collègues. La direction a mis en place des règles sanitaires très strictes pour cette reprise anticipée. Le site a dû se réorganiser pour respecter les gestes barrières et assurer la sécurité des salariés.