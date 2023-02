Saint-Tropez : alerte à la cochenille tueuse de pins

C’est un insecte, à peine visible à l'œil nu. La cochenille-tortue du pin est un ravageur qui attaque les pins parasol en commençant par les faire noircir. Détecté pour la première fois dans l’Hexagone, à Saint-Tropez en septembre 2021, cet insecte originaire d'Amérique du Nord prolifère et menace un arbre emblématique de la région. Depuis son apparition, la cochenille-tortue du pin fait l’objet d’un suivi scientifique dans la presqu'île de Saint-Tropez. Les arbres infestés de plus en plus nombreux sont traités à partir d’un insecticide à base d’huiles essentielles. “On a quand même des bons résultats, on arrive à maintenir les pins qui sont malades et éviter la mortalité de l’arbre et son abattage“ selon Nicolas Colin. Dans les pépinières du Golfe de Saint-Tropez, afin d’éviter la propagation de la cochenille à d’autres régions, il est désormais interdit de vendre des pins parasol sans un contrôle sanitaire des services de l’État. L’enjeu est important, sauver les pins parasol pour qu'ils ne disparaissent pas un jour des paysages de la carte postale de Saint-Tropez. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard