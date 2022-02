Saint-Valentin : les secrets du grand amour

Même après 60 ans de mariage, Josette a toujours ce même sourire quand elle embrasse Michel. "On se chamaille des fois. Mais bon, on se croise dans le couloir, on se fait une bise et puis c'est fini", raconte la senior. Ils se sont rencontrés en 1958. C'était une belle journée d'été, elle allait chercher du lait dans la ferme juste à côté de lui. "Ça a été le coup de foudre. ajoute-t-elle. Après leur rencontre, Michel est parti faire son service militaire pendant deux ans. "Quand je suis rentré dans l'armée, je décidais si on allait se marier. On était fauché, mais on s'est quand même marié", confie le senior. Si Josette et Michel s'étaient rencontrés aujourd'hui, ils se seraient peut-être abordé différemment. C'est le cas de Lisa et Clément. "J'étais sur une appli de rencontre, puis je regardais tous les profils et j'ai fini par trouver Clément", raconte la jeune femme. Ils sont en couple depuis un an et trois mois et ont décidé d'habiter ensemble. Aujourd'hui, un Français sur trois est inscrit sur une application de rencontre. Le grand amour est encore possible de nos jours, même après une rencontre en ligne. Tomber amoureux, quelle que soit la manière, est avant tout un phénomène chimique. "L'amour, le sentiment amoureux, le désir va activer certaines régions dans le cerveau, notamment des régions qu'on appelle le circuit de la récompense avec de la dopamine", explique Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences, sexologue. TF1 | Reportage A. de Précigout, F. Moncelle, A. Pocry