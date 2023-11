Sainte-Marie : l'île aux trésors de Madagascar

À l'est, il y a du nouveau sur la carte postale de Madagascar, un spot très tendance sur la classe des plus belles destinations de l'Océan indien. Un bout de terre de 250 kilomètres carrés aux airs de paradis. Une discrète petite île, Sainte-Marie, encore préservée du tourisme de masse. Quelques touristes privilégiés s'imaginent seuls au monde, au royaume des plages très privés. Si certains ont trouvé un refuge sur les plages de sable fin, pour d'autres visiteurs, l'île est d'abord une terre d'aventure. Sainte-Marie est autant réputée pour ses plages que pour ses joyaux sous la mer. Un trésor qui a de moins en moins de secrets pour les plongeurs. Pascal fait partie des rares habitués de ces fonds marins. Lui, qui y a déjà plongé à plusieurs reprises. À 30 mètres de profondeurs, une biodiversité connue comme l'une des plus riches au monde. Une barrière de corail fragilisée, mais qui voit encore défilé le bond et l'arrière bond de plus de 175 espèces de poissons recensés. Du poisson-clown au poisson-chirurgien, du poisson-ange au poisson-crocodile, sans oublier les stars locales, les barracudas qui nagent en meute. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Fandio, S. Pom, S. Noah