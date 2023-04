Sainte-Soline : enquête sur l'intervention des secours

Les secours sont prévenus qu'un manifestant est dans un état d'urgence absolu vers 14h52. Il est pris en charge une heure et demie plus tard, vers 15h15 par le SAMU. Un délai beaucoup trop long pour la Ligue des droits de l'Homme. Elle publie ce mercredi un échange téléphonique avec un opérateur du SAMU, dans lequel ce dernier affirme qu'ils n'ont pas eu l'autorisation d'envoyer des secours. Par communiqué, la LDH va encore plus loin et affirme que plusieurs cas d'entraves par les forces de l'ordre à l'intervention des secours ont été constatés. Cette version est contredite par le service des urgences de Niort (Deux-Sèvres). Contacté par téléphone, le chef du SAMU de Niort assure que tout a été fait pour prendre en charge la victime le plus vite possible. La préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubée, dément aussi tout blocage des secours et précise même qu'un médecin des gendarmes mobiles a prodigué les premiers soins. Ce mercredi soir, les familles des deux blessés, toujours dans le coma, ont porté plainte pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Giraud, J. Cressens