Saintes : nouvelle alerte aux crues

C'est une mauvaise nouvelle pour la ville de Saintes, la pluie a repris, une nouvelle fois. Toute la journée de ce 4 mars, l'eau de la Charente est montée, centimètre par centimètre. Les sols sont gorgés d'eau et le dénivelé est trop faible pour évacuer les flux. C'est la troisième crue en l'espace de six mois. De quoi inquiéter un peu plus les habitants. Charlotte, une habitante, est venue chercher sa mère en urgence. L’eau monte vite, il pleut, elle, sa mère étant amputée d'une jambe, elle veut éviter de revenir la chercher quand il y aura de l'eau dans la maison. La maison de ses voisins a été inondée, une première fois en décembre, et deux mois plus tard, l'assurance ne suit toujours pas. Alors que le fleuve est au bord de son habitation, les autorisations traînent pour obtenir des batardeaux. Les agents de la ville, les pompiers sont venus prêter main-forte aux habitants pour sauver ce qui peut l'être encore. Avec les intempéries, la Charente continue de monter, le niveau a déjà dépassé celui de novembre 2023. TF1 | Reportage T. Vartanian, C. Brousseau