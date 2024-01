Saisie de drogue à l'aéroport : un policier interpellé

La drogue est arrivée en métropole par avion. Dans les aéroports, des valises en provenance de la Martinique, chargées de cocaïne et de cannabis. Après trois mois d'investigation, les enquêteurs ont démantelé un vaste trafic. Une marchandise destinée à alimenter des points de vente en région parisienne et en province. Lors d'une opération menée mardi dans les Hauts-de-Seine, neuf personnes ont été interpellées. Parmi elles, un fonctionnaire de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly. Pour contourner les contrôles de sécurité, le policier soupçonné aurait mis en place une stratégie. Plutôt que de passer par la douane, il aurait directement transféré les bagages remplis de stupéfiants jusqu'à l'extérieur de l'aéroport. Au total, 47 kilos de cocaïne et 20 kilos de résine de cannabis ont échappé à la vigilance des douaniers. La marchandise a été saisie. Ce n'est pas la première fois qu'un policier est pris la main dans le sac. Les exemples ne manquent pas ces dernières années. En dix ans, la production mondiale de cocaïne a été multipliée par trois. Toutes les personnes interpellées ont été mises en examen. Huit d'entre elles dorment depuis en détention provisoire, dont le policier. TF1 | Reportage V. Topenot, A. Guillet