Saisie de drogue : un policier grièvement blessé dans le Nord

L'image est furtive. Deux véhicules à pleine vitesse dans les rues d'Anzin. Lundi, vers 23h30, la brigade anti criminalité prête main forte aux douaniers. Ces derniers ont repéré une voiture suspecte qui refuse de s'arrêter. Pour interpeller le chauffard, les policiers se placent alors en amont sur un rond-point et disposent une herse. Le chauffard a contourné le dispositif et percuté violemment l'un des fonctionnaires. Il a ensuite fini sa course dans un mur, avant d'être interpellé. Une riveraine a été témoin de la scène. Le policier percuté est blessé au dos et aux jambes, mais les jours de ce père de famille de 50 ans ne sont pas en danger. À l'intérieur de la voiture, les enquêteurs ont mis la main sur 11,5 kilos de drogue. Ils y ont également retrouvé un poing américain et un jeu de plaques d'immatriculation. Le conducteur serait un récidiviste bien connu de la police pour trafic de stupéfiants. À ce propos, la région est connue pour être une plaque tournante du trafic de drogue vers le nord de l'Europe. TF1 | Reportage H. Dreyfus, V. Lamhaut, B. Agirbas.